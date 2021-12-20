Форварда «Интернасьоналя» предложили «Барселоне». Игроком интересуется «Зенит»

Нападающий «Интернасьоналя» Юри Алберто может продолжить карьеру в испанской Примере.
По информации Mundo Deportivo, каталонцы ищут игрока в линию нападения, и получили предложение от представителей 20-летнего бразильца.
Форвард привлёк к себе интерес со стороны лондонского «Арсенала», «Милана» и «Зенита». Российский клуб рассматривает нападающего в качестве замены Сердару Азмуну, который может покинуть Санкт-Петербург.
Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
В бразильской Серии А сезона-2021 форвард сыграл в 33 матчах, забил 12 голов и сделал три результативные передачи.
Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Барселона» — «Эльче»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 20 декабря 2021
-
19:36
-
19:35
-
19:21
-
19:17
-
19:17
-
19:10
-
19:09
-
19:01
-
18:57
-
18:43
-
18:41
-
18:28
-
18:19
-
18:11
-
18:09
-
18:07
-
18:05
-
17:59
-
17:49
-
17:34
-
17:31
-
17:30
-
17:27
-
17:15
-
17:12
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:27
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
15:57
-
15:43