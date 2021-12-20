Форварда «Интернасьоналя» предложили «Барселоне». Игроком интересуется «Зенит»

Нападающий «Интернасьоналя» Юри Алберто может продолжить карьеру в испанской Примере.



По информации Mundo Deportivo, каталонцы ищут игрока в линию нападения, и получили предложение от представителей 20-летнего бразильца.



Форвард привлёк к себе интерес со стороны лондонского «Арсенала», «Милана» и «Зенита». Российский клуб рассматривает нападающего в качестве замены Сердару Азмуну, который может покинуть Санкт-Петербург.



Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.



В бразильской Серии А сезона-2021 форвард сыграл в 33 матчах, забил 12 голов и сделал три результативные передачи.

Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Барселона» — «Эльче»:

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