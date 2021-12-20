Источник: скаут Каттани покинул «ПСЖ», чтобы стать спортивным директором «Спартака»

Главный скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани покинул французский клуб, чтобы начать работу в московском «Спартаке», информирует журналист Абделла Булма в «Твиттере».
Каттани должен занять должность спортивного директора «Спартака». При этом в «ПСЖ» после его ухода остался лишь один скаут.
Напомним, в сентябре «Чемпионат» сообщал, что итальянец Каттани – основной кандидат на место спортивного директора «Спартака». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.
Кроме того, несколькими днями ранее «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера. Команду возглавил Паоло Ваноли – бывший ассистент Антонио Конте.
- 20 декабря 2021
-
20:59
-
20:59
-
20:43
-
20:40
-
20:24
-
20:19
-
20:17
-
20:05
-
19:54
-
19:43
-
19:36
-
19:35
-
19:21
-
19:17
-
19:17
-
19:10
-
19:09
-
19:01
-
18:57
-
18:43
-
18:41
-
18:28
-
18:19
-
18:11
-
18:09
-
18:07
-
18:05
-
17:59
-
17:49
-
17:34
-
17:31
-
17:30
-
17:27
-
17:15
-
17:12