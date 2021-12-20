Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: скаут Каттани покинул «ПСЖ», чтобы стать спортивным директором «Спартака»

Источник: скаут Каттани покинул «ПСЖ», чтобы стать спортивным директором «Спартака»
Комментарии

Главный скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани покинул французский клуб, чтобы начать работу в московском «Спартаке», информирует журналист Абделла Булма в «Твиттере».

Каттани должен занять должность спортивного директора «Спартака». При этом в «ПСЖ» после его ухода остался лишь один скаут.

Напомним, в сентябре «Чемпионат» сообщал, что итальянец Каттани – основной кандидат на место спортивного директора «Спартака». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.

Кроме того, несколькими днями ранее «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера. Команду возглавил Паоло Ваноли – бывший ассистент Антонио Конте.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021