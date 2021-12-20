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Хави: в плане выхода из обороны на уровне тер Штегена играет лишь Нойер

Хави: в плане выхода из обороны на уровне тер Штегена играет лишь Нойер
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Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на критику в адрес голкипера команды Марка-Андре тер Штегена.

«Многие команды в матчах с нами прессингуют высоко. Мы победили «Вильярреал» благодаря его игре. Легко критиковать, но иногда нужно хвалить. Мемфис не забил бы [«Вильярреалу»] без паса тер Штегена. Но ошибки вратарей более заметны. Я доволен им, особенно тем, как он помогает выходить из обороны. В этом аспекте на подобном уровне играет только Нойер.

Его целеустремленность, преданность и профессионализм экстраординарны. Есть конкретные ошибки. Он невероятно работает с мячом, но нужно улучшить игру в воротах, я не спорю. Он один из лучших в мире», — цитирует Хави Marca.

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