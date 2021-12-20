Фёдор Смолов может продолжить карьеру в Америке. Им интересуются в МЛС

Нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов может продолжить карьеру в одном из клубов американской лиги МЛС, сообщил глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн. Мильштейн — один из ведущих североамериканских агентов, представляющий интересы таких известных игроков НХЛ, как Никита Кучеров, Андрей Василевский, Владислав Гавриков и многих других.
«Мы в хороших отношениях с агентом Смолова. Решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен клубам МЛС. Наша задача — принести варианты. Выбирать, что ему больше подходит, будет сам клиент. Если я не ошибаюсь, то потенциально Смолов — первый российский игрок, который может попасть в МЛС. В конечном итоге решение будет принимать Смолов вместе со своим агентом. От ряда команд есть интерес.
Может возникнуть ситуация, когда ему поступит более выгодное предложение из Европы. Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет. Мы прорабатываем все варианты. Уже с полученным контрактом Фёдор со своим агентом будет решать», — приводит слова Мильштейна «Спорт-экспресс».
- 20 декабря 2021
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