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Полузащитник «Тоттенхэма» в январе может перейти в «Вест Хэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» в январе может перейти в «Вест Хэм»
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли может продолжить карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», сообщает The Sun с ссылкой на Eurosport.

По информации источника, футболист не входит в планы главного тренера «шпор» Антонио Конте. Трансфер хавбека в «Вест Хэм» может состояться в январе. Помимо «молотобойцев», на игрока претендует «Ньюкасл Юнайтед».

Алли выступает за «шпор» с 2015 года. Он перешёл в лондонский клуб из «Милтон-Кинс Донс» за € 6,63 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник сыграл в девяти матчах и забил один гол.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:

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