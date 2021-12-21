Полузащитник «Тоттенхэма» в январе может перейти в «Вест Хэм»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли может продолжить карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», сообщает The Sun с ссылкой на Eurosport.
По информации источника, футболист не входит в планы главного тренера «шпор» Антонио Конте. Трансфер хавбека в «Вест Хэм» может состояться в январе. Помимо «молотобойцев», на игрока претендует «Ньюкасл Юнайтед».
Алли выступает за «шпор» с 2015 года. Он перешёл в лондонский клуб из «Милтон-Кинс Донс» за € 6,63 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник сыграл в девяти матчах и забил один гол.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:
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