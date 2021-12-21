Орлов рассказал, как «Локомотив» просил его объяснить слова про захвативших РЖД немцев

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что представители «Локомотива» попросили его объяснить слова про захвативших РЖД немцев.

«После моих выступлений на радио мне звонят пресс-атташе клубов. Они говорят: «Геннадий Сергеевич, ну не надо так остро». Я говорю: «Ребята, не давайте повода». Классический пример с Гисдолем и «Локомотивом». Вот я высказался, и человек, который, как я понял, коммуникациями заведует, оттуда мне позвонил. Он говорит: «Геннадий Сергеевич, вы сказали, что немцы захватили РЖД». Я говорю: «Ну это образ, метафора. К вам 12 человек приехали и заняли места российских специалистов». Об этом же надо говорить? И потом был побег Рангника. Ну смешно.



Я говорю: «У вас все тренеры сидят в зеленовато-коричневых куртках. Это бундесвер? Вы с ними подписали контракт, что ли? У вас же есть общество «Локомотив», есть свои цвета, и должна быть стилистика. Люди представляют ваш клуб на стадионе, а этот Гисдоль вообще без знаков опознавательных». Но после моего разговора я увидел у него на груди приклеенную эмблему «Локомотива». Видите как? Я счастлив, что помог им», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».