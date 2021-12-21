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Орлов рассказал, как «Локомотив» просил его объяснить слова про захвативших РЖД немцев

Орлов рассказал, как «Локомотив» просил его объяснить слова про захвативших РЖД немцев
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Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что представители «Локомотива» попросили его объяснить слова про захвативших РЖД немцев.

«После моих выступлений на радио мне звонят пресс-атташе клубов. Они говорят: «Геннадий Сергеевич, ну не надо так остро». Я говорю: «Ребята, не давайте повода». Классический пример с Гисдолем и «Локомотивом». Вот я высказался, и человек, который, как я понял, коммуникациями заведует, оттуда мне позвонил. Он говорит: «Геннадий Сергеевич, вы сказали, что немцы захватили РЖД». Я говорю: «Ну это образ, метафора. К вам 12 человек приехали и заняли места российских специалистов». Об этом же надо говорить? И потом был побег Рангника. Ну смешно.

Я говорю: «У вас все тренеры сидят в зеленовато-коричневых куртках. Это бундесвер? Вы с ними подписали контракт, что ли? У вас же есть общество «Локомотив», есть свои цвета, и должна быть стилистика. Люди представляют ваш клуб на стадионе, а этот Гисдоль вообще без знаков опознавательных». Но после моего разговора я увидел у него на груди приклеенную эмблему «Локомотива». Видите как? Я счастлив, что помог им», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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