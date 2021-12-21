Черчесов ответил на вопрос, готов ли вернуться в «Спартак» в качестве тренера
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58-летний специалист Станислав Черчесов, известный по работе в сборной России, рассказал о том, сможет ли он вновь возглавить московский «Спартак», если появится такая возможность.
«Готов ли вернуться в «Спартак», если позовут? На какую роль? Если главным тренером — абсолютно», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Отметим, что интервью со Станиславом Черчесовым было записано до его назначения на пост главного тренера в венгерский «Ференцварош», о котором было объявлено вчера, в понедельник, 20 декабря.
Напомним, 15 декабря красно-белые уволили португальца Руя Виторию. Его место во главе команды занял бывший помощник Антонио Конте итальянец Паоло Ваноли, не имеющий опыта работы на должности главного тренера.
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