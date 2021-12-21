«Салернитана» не смогла вылететь на матч с «Удинезе» из-за нескольких случаев коронавируса
Поделиться
«Салернитана» должна была лететь на матч 19-го тура Серии А в Удине регулярным рейсом, но из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких игроков, команда пока осталась в Салерно, сообщает официальный сайт клуба.
Местные органы здравоохранения запретили команде лететь на матч. Футболисты повторно сдали тесты – если они окажутся отрицательными, команда отправится на матч в день игры, 21 декабря, частным рейсом.
После 18 туров чемпионата Италии «Салернитана» идёт на последней строчке в турнирной таблице с 8 набранными очками. «Удинезе» занимает 14-е место, команда набрала 20 очков.
21 декабря в Серии А будет сыгран 19-й тур. После этого команды отправятся отдыхать, чемпионат возобновится 6 января.
Комментарии
- 21 декабря 2021
-
05:45
-
05:41
-
05:29
-
05:23
-
04:52
-
04:41
-
04:38
-
04:19
-
04:13
-
02:05
-
01:32
-
01:23
-
01:02
-
00:59
-
00:55
-
00:48
-
00:47
-
00:38
-
00:27
-
00:24
-
00:19
-
00:03
- 20 декабря 2021
-
23:56
-
23:40
-
23:35
-
23:25
-
23:19
-
22:49
-
22:42
-
22:35
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:06
-
21:51
Партнерский контент