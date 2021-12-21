«Салернитана» не смогла вылететь на матч с «Удинезе» из-за нескольких случаев коронавируса

«Салернитана» должна была лететь на матч 19-го тура Серии А в Удине регулярным рейсом, но из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких игроков, команда пока осталась в Салерно, сообщает официальный сайт клуба.

Местные органы здравоохранения запретили команде лететь на матч. Футболисты повторно сдали тесты – если они окажутся отрицательными, команда отправится на матч в день игры, 21 декабря, частным рейсом.

После 18 туров чемпионата Италии «Салернитана» идёт на последней строчке в турнирной таблице с 8 набранными очками. «Удинезе» занимает 14-е место, команда набрала 20 очков.

21 декабря в Серии А будет сыгран 19-й тур. После этого команды отправятся отдыхать, чемпионат возобновится 6 января.