Черышев — на вопрос о сборной: не считал себя вправе предавать свою страну

30-летний российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, как принимал решение выступать за сборную России, а не за национальную команду Испании.

«Всегда хотел выступать за Россию. Может, разговоры на эту тему со стороны испанцев и велись, когда был помоложе, но не на очень серьёзном уровне. И сам об этом никогда не думал.

Знал, что я русский, и для меня играть за другую сборную — неправильно. Не считал себя вправе предавать свою страну», – приводит слова Черышева «Спорт-экспресс».

В ночь с 20 на 21 декабря Денис Черышев принял участие в матче 18-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и «Леванте» (4:3). Российский полузащитник провёл на поле 60 минут и не отметился результативными действиями.