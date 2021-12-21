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Черышев — на вопрос о сборной: не считал себя вправе предавать свою страну

Черышев — на вопрос о сборной: не считал себя вправе предавать свою страну
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30-летний российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, как принимал решение выступать за сборную России, а не за национальную команду Испании.

«Всегда хотел выступать за Россию. Может, разговоры на эту тему со стороны испанцев и велись, когда был помоложе, но не на очень серьёзном уровне. И сам об этом никогда не думал.

Знал, что я русский, и для меня играть за другую сборную — неправильно. Не считал себя вправе предавать свою страну», – приводит слова Черышева «Спорт-экспресс».

В ночь с 20 на 21 декабря Денис Черышев принял участие в матче 18-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и «Леванте» (4:3). Российский полузащитник провёл на поле 60 минут и не отметился результативными действиями.

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