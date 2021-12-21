Иванов: если бы Кокорин попал в «Урал», был бы счастлив. Но вряд ли сможем его купить

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил вероятность возможной покупки Александра Кокорина из «Фиорентины», а также в очередной раз высказался против введения Fan ID.
«Не думаю, что нам удастся купить Кокорина. Но а так, когда произошла история с Кокориным и Мамаевым, президент Лиги сказал, что 99 процентов клубов не возьмут их потом. Видимо, один процент — это мы. Я сказал, что с удовольствием подписал бы, это хорошие футболисты. Готовы были и с Пашей разговаривать, но он подписал контракт с «Химками». Саша очень хороший и качественный футболист, если бы он попал в «Урал», был бы счастлив. Но переговоры мы не ведём.
Хотел бы пожелать Черчесову хорошо выступить в «Ференцвароше». Это опытный тренер, он сможет построить команду. Моё мнение — у него всё получится.
Я против Fan ID — это неправильно. Мы отсечём случайных людей, которые просто захотели сходить на футбол. Возможно, получить его можно будет просто, но, условно, человек приехал в Сочи. Он может сказать: «Я лучше пойду пива попью, на пляже полежу». Если опять будут пробовать Fan ID на футболе, как на кролике подопытном, то это нехорошо», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 21 декабря 2021
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