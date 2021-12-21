«Челси» предлагал € 85 млн за Маркиньоса
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос мог перейти в «Челси». Об этом сообщает L’Équipe.
По информации источника, в летнее трансферное окно лондонский клуб сделал предложение по игроку в размере около € 85 млн. В игроке был заинтересован главный тренер «синих» Томас Тухель. Парижане сразу отклонили предложение, заявив, что бразилец не продается.
В текущем сезоне Маркиньос сыграл 19 матчей, в которых забил 3 мяча и сумел отдать одну результативную передачу. Всего за «ПСЖ» у игрока 342 матча, 34 забитых мяча и 9 голевых передач. В парижский клуб он перешёл из итальянской «Ромы» в июле 2013 года за € 31,4 млн. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в € 75 млн, а его текущий контракт с «ПСЖ» заканчивается летом 2024 года.
Новость по теме«Пари Сен-Жермен» предложит Маркиньосу новый контракт
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