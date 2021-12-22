Червиченко — о словах Дзюбы про сборную: перебор со стороны Артёма, немного запутался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о словах нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о сборной России.
«Перебор какой-то со стороны Артёма. Я думаю, что Дзюба немного запутался или перебарщивает с пиарщиками. Такие вещи должны идти от души и сердца, а тут в этих фразах очень много проработанного от тех, кто себя считает пиар-менеджерами. Также в этих словах чувствуется беспокойство за собственный имидж. Первично должно быть переживание за результат и за то, чтобы попасть на чемпионат мира в Катар. Остальные вещи намного вторичны.
Он хочет вернуться, это говорит о том, что мы можем надеяться, что здравое мышление возобладает. Полшага от Дзюбы навстречу, полшага от Карпина, а там и сойдутся на чём-то. Тяжело, когда такие личности противостоят друг другу. При соприкосновении от них прям искрит, но должен быть нейтрализатор», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 22 декабря 2021
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