Червиченко — о словах Дзюбы про сборную: перебор со стороны Артёма, немного запутался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о словах нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о сборной России.



«Перебор какой-то со стороны Артёма. Я думаю, что Дзюба немного запутался или перебарщивает с пиарщиками. Такие вещи должны идти от души и сердца, а тут в этих фразах очень много проработанного от тех, кто себя считает пиар-менеджерами. Также в этих словах чувствуется беспокойство за собственный имидж. Первично должно быть переживание за результат и за то, чтобы попасть на чемпионат мира в Катар. Остальные вещи намного вторичны.



Он хочет вернуться, это говорит о том, что мы можем надеяться, что здравое мышление возобладает. Полшага от Дзюбы навстречу, полшага от Карпина, а там и сойдутся на чём-то. Тяжело, когда такие личности противостоят друг другу. При соприкосновении от них прям искрит, но должен быть нейтрализатор», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.