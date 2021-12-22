«Реал» следит за защитником «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 24-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал», сообщает BBC.
По информации источника, «сливочные» следят за центрбеком и хотят подписать его по окончании нынешнего сезона. В «Реале» рассчитывают, что подтолкнуть игрока к уходу из мерсисайдского клуба может высокая конкуренция в центре обороны красных.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард хочет видеть Гомеса в составе своей команды.
Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник сыграл в трёх матчах и результативными действиями не отметился.
Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Реал» — «Кадис»:
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