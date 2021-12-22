В Индонезии 20-летний вратарь скончался после столкновения с соперником

Голкипер «Торнадо» Тауфик Рамси скончался после столкновения с игроком «Ваганы» в матче третьего дивизиона Индонезии, сообщает пресс-служба турнира.



Во время игры 20-летний вратарь столкнулся с соперником и получил удар ногой по голове. После этого Рамси оказался на газоне без сознания. Медицинский персонал унёс футболиста с поля на носилках, и его отвезли в больницу. У Рамси была диагностирована серьёзная травма головы, врачи прооперировали игрока, но не смогли его спасти. После нескольких дней в коме голкипер скончался.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Тауфика Рамси, голкипера «Торнадо». Покойся с миром», — говорится в сообщении, опубликованном на странице лиги в «Инстаграме».