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В Индонезии 20-летний вратарь скончался после столкновения с соперником

В Индонезии 20-летний вратарь скончался после столкновения с соперником
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Голкипер «Торнадо» Тауфик Рамси скончался после столкновения с игроком «Ваганы» в матче третьего дивизиона Индонезии, сообщает пресс-служба турнира.

Во время игры 20-летний вратарь столкнулся с соперником и получил удар ногой по голове. После этого Рамси оказался на газоне без сознания. Медицинский персонал унёс футболиста с поля на носилках, и его отвезли в больницу. У Рамси была диагностирована серьёзная травма головы, врачи прооперировали игрока, но не смогли его спасти. После нескольких дней в коме голкипер скончался.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Тауфика Рамси, голкипера «Торнадо». Покойся с миром», — говорится в сообщении, опубликованном на странице лиги в «Инстаграме».

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