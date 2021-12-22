«Бавария» близка к продлению контракта с Кингсли Команом

Нападающий «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман в скором времени может продлить контракт с мюнхенским клубом, сообщает Bayern & Germany.



По информации источника, переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии. Ожидается, что новое соглашение будет заключено в первые месяцы 2022 года. Действующий контракт Комана с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.



Напомним, Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2017 году за € 17 млн. В нынешнем сезоне 25-летний французский футболист принял участие в 10 матчах чемпионата Германии и забил 4 гола. С 2015 года Коман вызывается в национальную команду Франции.

«Бавария» в 17 матчах набрала 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.