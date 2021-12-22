Маурисио Почеттино: Икарди у чужих ворот превращается в киллера
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился мнением о форварде Мауро Икарди на фоне информации о возможном уходе аргентинца из команды.
«Он определённо хочет больше времени проводить на поле и в большей степени быть звездой команды, но у нас каждый футболист играет важную роль. Благодаря своим навыкам Икарди у чужих ворот превращается в киллера. Он относится к футболистам, которые нужны любой команде», – цитирует Почеттино Marca.
Контракт 28-летнего Икарди с французским клубом рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 35 млн. В нынешнем сезоне футболист забил трижды в 14 матчах чемпионата Франции. 28-летний Икарди выступал в составе «Интера» с 2013 по 2019 год.
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