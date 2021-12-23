«Это нельзя назвать чудом». Маркиньос – о спасении «ПСЖ» на 91-й минуте с «Лорьяном»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился мнением о результате матча 19-го тура чемпионата Франции, в котором «Лорьян» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла в Лорьяне на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершилась со счётом 1:1.
«Это нельзя назвать чудом, мы трудились и старались. Мы много владели мячом. Соперник отошёл назад, ожидая наших оплошностей, ждал возможности провести контратаку. Им удалось открыть счёт, они могли забить ещё. Но мы смогли уйти от поражения, даже играя в меньшинстве во втором тайме. До перерыва у нас тоже были моменты, и если бы мы забили, то это полностью поменяло бы ход игры», – цитирует Маркиньоса RMC Sport.
После 19 туров «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 46 очков. «Лорьян», в свою очередь, находится на предпоследнем месте — у него 16 очков.
- 23 декабря 2021
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