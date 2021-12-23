Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газизов: «Уфа» останется в РПЛ. Все финансовые сложности урегулированы

Газизов: «Уфа» останется в РПЛ. Все финансовые сложности урегулированы
Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что финансовые трудности клуба полностью урегулированы, а также выразил уверенность в сохранении прописки в элитном дивизионе чемпионата России.

«Сегодня мы решили вопросы развития массового и детского футбола, это главная тема совещания, — сказал Шамиль Газизов. Что касается профессионального футбола, то впереди у нас сложный полугодичный этап, где мы обязаны усиливать результат, это указ главы республики Радия Фаритовича.

Все наши финансовые трудности урегулированы, и мы уверены, что сохраним прописку в Российской Премьер-Лиге», — приводит слова Газизова официальный сайт футбольного клуба «Уфа».

Ранее Газизов заявлял, что в случае вылета в ФНЛ «Уфа» может быть расформирована.

Новость по теме
Газизов: «Уфы» не будет, если клуб вылетит в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021