Газизов: «Уфа» останется в РПЛ. Все финансовые сложности урегулированы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что финансовые трудности клуба полностью урегулированы, а также выразил уверенность в сохранении прописки в элитном дивизионе чемпионата России.

«Сегодня мы решили вопросы развития массового и детского футбола, это главная тема совещания, — сказал Шамиль Газизов. Что касается профессионального футбола, то впереди у нас сложный полугодичный этап, где мы обязаны усиливать результат, это указ главы республики Радия Фаритовича.

Все наши финансовые трудности урегулированы, и мы уверены, что сохраним прописку в Российской Премьер-Лиге», — приводит слова Газизова официальный сайт футбольного клуба «Уфа».

Ранее Газизов заявлял, что в случае вылета в ФНЛ «Уфа» может быть расформирована.