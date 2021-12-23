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«Дженоа» хочет арендовать Пьянича

«Дженоа» хочет арендовать Пьянича
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», входит в сферу интересов «Дженоа». Итальянский клуб хочет арендовать боснийского игрока.

«Я счастлив в «Бешикташе» и хочу остаться в команде до конца сезона. Я не играл много в последнее время, потому что восстанавливался после травмы», — приводит слова футболиста football-italia.

31-летний Пьянич в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах чемпионата Турции и Лиги чемпионов, отметившись в этих встречах четырьмя голевыми передачами. Арендное соглашение между «Барселоной» и «Бешикташем» действует до конца сезона.

Ранее Пьянич уже выступал в итальянской Серии А. С 2011 по 2016 год он защищал цвета «Ромы», а до 2020 года — «Ювентуса», из которого перешёл в «Барселону» за € 60 млн.

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