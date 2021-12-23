«Реал Сосьедад» близок к аренде полузащитника «ПСЖ»
Поделиться
Хавбек «ПСЖ» Рафинья Алькантара может в ближайшее время перейти в испанский «Реал Сосьедад» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По версии источника, переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. 28-летний Рафинья выступает за французскую команду с октября 2020 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне бразильский хавбек в пяти матчах французской Лиги 1 не отметился голевыми действиями. Контракт Рафиньи истекает в 2023 году.
«ПСЖ» закончил 2021 год на первом месте турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 46 очков в 19 матчах. Отрыв от второго места у парижан составляет 13 очков. 2022 год начнётся для команды Маурисио Почеттино встречей 1/16 финала Кубка Франции с «Ванном».
Комментарии
- 23 декабря 2021
-
22:08
-
22:00
-
21:56
-
21:50
-
21:43
-
21:36
-
21:24
-
21:18
-
21:17
-
20:59
-
20:58
-
20:43
-
20:35
-
20:21
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:45
-
19:36
-
19:25
-
18:59
-
18:55
-
18:51
-
18:40
-
18:13
-
18:03
-
17:58
-
17:46
-
17:42
-
17:29
-
17:29
-
17:14
-
16:58
-
16:55
-
16:42
Партнерский контент