«Реал Сосьедад» близок к аренде полузащитника «ПСЖ»

Хавбек «ПСЖ» Рафинья Алькантара может в ближайшее время перейти в испанский «Реал Сосьедад» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



По версии источника, переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. 28-летний Рафинья выступает за французскую команду с октября 2020 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне бразильский хавбек в пяти матчах французской Лиги 1 не отметился голевыми действиями. Контракт Рафиньи истекает в 2023 году.



«ПСЖ» закончил 2021 год на первом месте турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 46 очков в 19 матчах. Отрыв от второго места у парижан составляет 13 очков. 2022 год начнётся для команды Маурисио Почеттино встречей 1/16 финала Кубка Франции с «Ванном».

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