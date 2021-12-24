Тухель желает сохранить в «Челси» Вернера и Зиеша
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассчитывает, что полузащитник Хаким Зиеш и нападающий Тимо Вернер останутся в команде как минимум до конца сезона. Об этом сообщает Evening Standard.
28-летний Зиеш стал игроком лондонского клуба летом 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 40 млн. В нынешнем сезоне марокканский полузащитник в 18 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт футболиста истекает в 2025 году.
25-летний Вернер перешёл в «Челси» летом 2020 года из «РБ Лейпциг» за € 53 млн. В 14 матчах немецкий форвард забил пять голов и отдал две голевые передачи. Контракт Вернера также истекает в 2025 году.
В 2021 году команда Тухеля проведёт матчи с «Астон Виллой» и «Брайтоном».
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