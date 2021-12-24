Источник: Габулов займёт место генерального директора «Химок», сменив на посту Анохина

38-летний бывший известный российский футболист Владимир Габулов сменит Сергея Анохина на посту генерального директора «Химок», сообщает «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Отмечается, что Анохин останется в наблюдательном совете подмосковного клуба.
Напомним, последним местом работы Габулова был «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ФНЛ. Изначально Владимир возглавлял совет директоров «Олимпа» в феврале 2020 года, затем клуб объединился с «Долгопрудным». Этим летом он объявил об уходе из клуба.
Напомним, перед зимней паузой в РПЛ «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков в 18 матчах. Ранее стало известно, что подмосковный клуб на правах свободного агента пополнил Павел Мамаев, в сферу интересов «Химок» входит и защитник московского ЦСКА Виктор Васин.
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