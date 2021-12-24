51-летний российский специалист Вадим Гаранин возглавил «Енисей», который выступает в розыгрыше Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. До этого Гаранин работал в «Твери».



Ранее «Енисей» остался без главного тренера – российский специалист Виктор Тренёв выразил желание покинуть пост наставника команды. Клуб не стал препятствовать уходу тренера, поэтому стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. «Енисей» в нынешнем сезоне набрал 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.



Напомним, Гаранин до «Твери работал в академии «Динамо», с молодёжной командой «Арсенала» и юношеской сборной России (2005 г.р.).

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