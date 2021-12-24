Буффон: с приходом Роналду «Ювентус» потерял командную ДНК

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон считает, что с приходом Криштиану Роналду туринский клуб утратил «командную ДНК». Напомним, минувшим летом оба игрока покинули стан «старой синьоры». Роналду перебрался в «Манчестер Юнайтед», а Буффон – в «Парму».

«Ювентус» с Криштиану Роналду имел шанс на триумф в Лиге чемпионов в первый год после приезда португальца. Тогда я был в Париже и не мог объяснить, что с ними происходит.

Когда я вернулся, то мы много жили и общались с Криштиану. Мы очень продуктивно работали вместе, но я думаю, что с его приходом «Ювентус» потерял командную ДНК.

Мы вышли в финал, потому что у нас была опытная команда. Но прежде всего у нас были единство и высокая конкуренция на каждой позиции», — приводит слова Буффона TUDN.