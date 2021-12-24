«Тоттенхэм» не собирается продавать Бергвейна. Конте считает его ключевым игроком

Полузащитник «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн не покинет команду в зимнее трансферное окно. В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Севилья» и «Аякс», но главный тренер «шпор» Антонио Конте считает его ключевым игроком команды. Об этом сообщает Sky Sports.
Бергвейн стал игроком «Тоттенхэма» в январе 2020 года, перейдя из ПСВ за € 30 млн. В нынешнем сезоне нидерландский футболист в 12 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две голевые передачи. Контракт Бергвейна истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.
«Тоттенхэм» в 2021 году проведет матчи Английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (26 декабря) и «Саутгемптоном» (28 декабря). Команда Конте занимает в турнирной таблице седьмое место с 26 очками.
- 24 декабря 2021
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