«Мне скрывать нечего». Газизов ответил Федуну на слова о Кокорине и Урунове

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
«Наконец-то Леонид Федун ведёт со мной диалог после увольнения. Правда, жалко, что через СМИ.
То, что «Спартак» хочет провести любые проверки — это их право. Мне скрывать нечего», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что «Спартак» может обратиться в компетентные органы по некоторым трансферам, которыми занимался бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
На пост генерального директора красно-белых Шамиля Газизова назначили летом 2020 года. Через несколько месяцев управленец покинул своё место в «Спартаке», а затем вернулся в «Уфу» на аналогичную должность, где и работает по сей день.
- 24 декабря 2021
-
17:56
-
17:46
-
17:37
-
17:24
-
17:20
-
17:17
-
16:51
-
16:41
-
16:31
-
16:30
-
16:21
-
16:11
-
15:48
-
15:43
-
15:36
-
15:29
-
15:24
-
15:12
-
15:08
-
14:56
-
14:44
-
14:29
-
14:28
-
14:14
-
13:49
-
13:42
-
13:30
-
13:00
-
12:54
-
12:24
-
12:23
-
11:57
-
11:57
-
11:39
-
11:34