«Мне скрывать нечего». Газизов ответил Федуну на слова о Кокорине и Урунове

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил владельцу «Спартака» Леониду Федуну.



«Наконец-то Леонид Федун ведёт со мной диалог после увольнения. Правда, жалко, что через СМИ.



То, что «Спартак» хочет провести любые проверки — это их право. Мне скрывать нечего», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что «Спартак» может обратиться в компетентные органы по некоторым трансферам, которыми занимался бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов.



На пост генерального директора красно-белых Шамиля Газизова назначили летом 2020 года. Через несколько месяцев управленец покинул своё место в «Спартаке», а затем вернулся в «Уфу» на аналогичную должность, где и работает по сей день.

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