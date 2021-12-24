«Ньюкасл» не будет подписывать Марсьяля
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, входивший в сферу интересов «Ньюкасла», не окажется в команде. «Сороки», которые планировали арендовать футболиста, не готовы платить около € 7 млн за эту сделку. Об этом сообщает Football Insider.
Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, перейдя из «Монако». В нынешнем сезоне нападающий забил один гол в семи матчах английской Премьер-лиги. Контракт французского футболиста истекает в 2024 году.
«Манчестер Юнайтед» до конца календарного года предстоит сыграть с «Ньюкаслом» и «Бёрнли», также у команды Ральфа Рангника в запасе перенесённая игра с «Брайтоном».
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