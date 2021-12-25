«Фенербахче» предложил контракт Йоахиму Лёву

Бывший главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв может возглавить турецкий «Фенербахче», сообщил журналист Николо Скира в своём твиттере».



Сообщается, «Фенербахче» предложил 61-летнему специалисту контракт до 2024 года и ждёт ответа от тренера.



На этой неделе «Фенербахче» объявил о расторжении контракта с главным тренером Витором Перейрой, который работал в этом турецком клубе уже второй раз. Первый случай пришёлся на 2015 год. Тогда португалец руководил командой на протяжении 61 матча, набирая в среднем по 2,07 очков за игру.



Во второй раз специалист пришёл летом 2021 года. В этом случае он проработал гораздо меньше времени. На его счету всего 25 игр, в которых он одержал 11 побед, 7 раз сыграл вничью и столько же раз его команда проиграла.



Йоахим Лёв возглавлял сборную Германии с 2006 года. После ЕВРО-2020 специалист покинул свой пост. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира. Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром мундиаля. В 2017 году команда выиграла Кубок конфедераций.

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