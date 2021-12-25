34-летний Доменико Кришито отклонил предложение «Торонто», решив остаться в «Дженоа»

34-летний итальянский защитник «Дженоа» Доменико Кришито отклонил 2-летний контракт от клуба MLS «Торонто», решив остаться в своей нынешней команде. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Напомним, Кришито начал свою профессиональную карьеру именно в «Дженоа». Далее Доменико перебрался в санкт-петербургский «Зенит», за который выступал в период с 2011 по 2018 год, после чего вновь вернулся в стан «грифонов».



В сезоне-2021/2022 Кришито провёл за «Дженоа» 16 матчей во всех турнирах, отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.



В турнирной таблице чемпионата Италии «Дженоа» занимает 18-е место и находится в зоне вылета, в активе подопечных Андрея Шевченко 11 очков в 19 турах.