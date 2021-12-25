«Барселона» находится в продвинутых переговорах по переходу защитника «Аякса»

Защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи, контракт которого истекает в конце сезона, может перейти в «Барселону» на правах свободного агента. Испанский клуб находится в продвинутых переговорах по переходу футболиста. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, защитник «Барселоны» Серджино Дест, на чью позицию может прийти Мазрауи, покинет команду, возможно, даже в зимнее трансферное окно.
24-летний Мазрауи — воспитанник «Аякса». В нынешнем сезоне марокканский защитник в 21 матче во всех турнирах забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн.
«Барселона» сыграла вничью с «Севильей»:
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