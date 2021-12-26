Уэс Браун – про Фергюсона: лучшая мотивационная речь? Это было в Москве

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун поделился воспоминаниями о работе под руководством Алекса Фергюсона.

«В Москве старик произнёс лучшую мотивационную речь, которую я слышал. Он подошёл к каждому игроку, сказал, как они сюда попали и чего уже добились. Суть была в том, что мы все из разных мест, у всех было разное детство, но в тот момент мы были там вместе. Это было отлично, очень вдохновляюще.

Игра тогда была настоящим сражением. Сначала Криштиану забил с моей подачи, потом Фрэнк Лэмпард сравнял. У «Челси» тоже был фантастический настрой, никто не собирался сдаваться, так дело и дошло до серии пенальти», – приводит слова Брауна Daily Mail.

Уэс Браун провёл за «Манчестер Юнайтед» 232 матча в период с 1996 по 2011 годы, в которых забил три мяча.