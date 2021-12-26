Захарян лидирует в РПЛ по участию в комбинациях, завершившихся ударами
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в этом сезоне чемпионата России поучаствовал в 112 комбинациях с игры, завершившихся ударами. Это на 11 больше, чем у ближайших преследователей, сообщает в «Твиттере» OptaIvan.
Второе место после Захаряна делят полузащитник «Зенита» Вендел и игрок «Краснодара» Гжегож Крыховяк – у обоих по 101 комбинации. Замыкают пятёрку Хакшабанович из «Рубина» и ещё один игрок «Зенита» — Малком.
В этом сезоне Арсен Захарян провёл за «Динамо» 18 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и семь раз ассистировал партнёрам по команде.
Ранее появилась информация, что Захаряном интересуется «Реал Мадрид» – испанский клуб рассматривает вариант с покупкой игрока летом 2022 года и последующей годичной арендой в «Динамо».
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