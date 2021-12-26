Представитель Захаряна прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Реал»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны мадридского «Реала».
«Эта информация – фейковый вброс», — приводит слова Голубина Metaratings.
Ранее появилась информация, что мадридский «Реал» планирует оформить трансфер Захаряна летом 2022 года, а сумма трансфера может составить около € 20 млн.
Напомним, Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом». В нынешнем сезоне 18-летний Захарян забил четыре гола и отдал семь голевых передач в 18 матчах. Московское «Динамо» набрало 36 очков в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 26 декабря 2021
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