Лапорта хочет сорвать трансфер Холанда в «Реал»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен сделать всё возможное, чтобы переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в мадридский «Реал» не состоялся, информирует Marca.
Согласно сведениям источника, глава «Барселоны» боится, что «Реал» сформирует у себя звёздное трио молодых нападающих – Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор. На нескольких совещаниях руководства сине-гранатовых Лапорта открыто заявлял, что хочет сорвать переход норвежца в стан «Королевского клуба».
Ранее сообщалось, что летом Холанд может покинуть «Боруссию». В его услугах заинтересованы «Реал», «Челси», «Ювентус», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и ряд других клубов, которые готовы заплатить за футболиста € 75 млн – именно такая сумма отступных активируется в контракте Эрлинга следующим летом.
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