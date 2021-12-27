Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» не планирует подписывать полузащитника «Тоттенхэма»

«Ньюкасл» не планирует подписывать полузащитника «Тоттенхэма»
Комментарии

Английский «Ньюкасл» отказался от возможности подписания контракта с полузащитником «Тоттенхэма» Деле Алли. Главный тренер «сорок» Эдди Хау планирует усиление состава команды на других позициях. Об этом сообщает Football Insider.

По сведениям источника, «Тоттенхэм» с радостью продаст 25-летнего Алли, который в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал голевую передачу. Контракт английского полузащитника истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

«Тоттенхэм» с 29 очками занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место. «Ньюкасл» (19) — 10-й.

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.

Новость по теме
Матиас Весино может перейти в «Ньюкасл» или «Лестер»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021