«Ньюкасл» не планирует подписывать полузащитника «Тоттенхэма»
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Английский «Ньюкасл» отказался от возможности подписания контракта с полузащитником «Тоттенхэма» Деле Алли. Главный тренер «сорок» Эдди Хау планирует усиление состава команды на других позициях. Об этом сообщает Football Insider.
По сведениям источника, «Тоттенхэм» с радостью продаст 25-летнего Алли, который в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал голевую передачу. Контракт английского полузащитника истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.
«Тоттенхэм» с 29 очками занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место. «Ньюкасл» (19) — 10-й.
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