Боярский: Дзюба – энерджайзер и духовный лидер «Зенита». Семак не отпустит его

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи о возможном уходе Артёма Дзюбы в «Рубин».

«Я не думаю, что Дзюбе нужно идти в «Рубин». Категорически против. Конечно, Артёму виднее, но я не хочу, чтобы он уходил. Это ослабит линию атаки «Зенита». Ведь Дзюба — энерджайзер питерской команды.

Я не имею в виду, что он быстрее всех бегает. Этим в «Зените» занимаются другие люди. Но Артём — духовный лидер команды. Как, кстати, в сборной. Он там ещё покажет себя. Он и в «Зените» был заводилой, и в сборной. Поэтому такой игрок, безусловно, нужен. Дзюбе просто надо потренироваться, в порядок себя привести. Потому что он опасен, когда набирает максимальную форму. А так у него в футболе ещё всё впереди, несмотря на его возраст.

Семак строит в «Зените» новый футбол, рассчитанный на бразильцев? Даже если так, то Дзюбе найдётся место на поле. Нужны футболисты разных качеств. Те же бразильцы не умеют играть так головой, как Артём. Пусть Дзюбу не так часто выпускают в последнее время в стартовом составе, зато он выходит вовремя и полезно. У меня вообще нет ни одной претензии к тренерскому штабу «Зенита». Там работают очень грамотные люди. Так что Семак не отпустит Дзюбу в «Рубин». Он ему самому нужен», — приводит слова Боярского Legalbet.