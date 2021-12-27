Лапорта помешан на покупке Холанда. Он сравнивает переход норвежца с трансфером Роналдиньо

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен сделать всё возможное, чтобы нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд продолжил карьеру в каталонском клубе, сообщает в «Твиттере» журналист Жерар Ромеро.



По информации источника, функционер помешан на идее подписания норвежского форварда. Лапорта считает, что переход Холанда можно будет сравнить с трансфером Рональдиньо во время его первого президентского срока.



Ранее сообщалось, что Холанд рассматривает вариант с переходом в стан каталонцев. Однако нападающий настроен перейти в чемпионат Испании только в том случае, если клуб Хави в следующем сезоне примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов. В клубе рассматривают вариант с подписанием норвежца и считают, что летом финансовое положение «Барселоны» улучшится по сравнению с нынешней ситуацией.



В 11 матчах нынешнего сезона немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 мячей и отдал пять голевых передач. На счету норвежского форварда также три гола в трёх матчах Лиги чемпионов. Контракт Холанда истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает футболиста в € 150 млн.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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