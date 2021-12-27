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Защитник «Барселоны» сдал положительный тест на коронавирус

Защитник «Барселоны» сдал положительный тест на коронавирус
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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле сдал положительный тест на коронавирус, сообщает RMC Sport.

По информации источника, завтра, 28 декабря, в каталонском клубе возобновятся тренировки, и французский защитник единственный у кого был обнаружен ковид. Таким образом, центрбек пропустит матч 19-го тура испанской Примеры с «Мальоркой», которая состоится 2 января.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Лангле сыграл в девяти матчах за «Барселону» и заработал одну жёлтую карточку. Контракт Лангле с каталонским клубом рассчитан до июня 2026 года.

С 2018 года французский защитник выступает за «Барселону», куда перешёл из «Севильи» за € 35,9 млн. До этого он также играл за «Нанси».

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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