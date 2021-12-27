«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» объявили стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» на матч 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».



«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт, Ласселлс, Шер, Манкильо, Сент-Максимен, Лонгстафф, Шелви, Фрейзер, Жоэлинтон, Уилсон.



Запасные: Гиллеспи, Вудман, Альмирон, Андерсон, Хендрик, Мёрфи, Уайт, Гейл.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Магуайр, Варан, Дало, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Гринвуд, Рашфорд, Роналду.



Запасные: Хендерсон, Джонс, Шоу, Ван-Биссака, Матич, ван де Бек, Кавани, Эланга, Санчо.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервный рефери – Роберт Джонс.

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