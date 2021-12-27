Полузащитник «ПСЖ» Вейналдум может вернуться в «Ньюкасл»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум в январе может перейти в «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды, сообщает AS с ссылкой на L'Équipe.
По информации источника, английский клуб хочет взять хавбека в аренду до конца сезона. «ПСЖ» в свою очередь готов отпустить игрока только в случае полноценной продажи.
31-летний Вейналдум стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. Ранее сообщалось что, футболист недоволен количеством игрового времени во Франции, поэтому рассматривает возможность возвращения в АПЛ, где он показывал свой лучший футбол.
В сезоне-2015/2016 голландец выступал за «Ньюкасл», после чего перешёл в «Ливерпуль».
В нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах Вейналдум забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Жоржиньо рассчитан до 2024 года, Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»:
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