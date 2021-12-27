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Определились основные претенденты на Белотти, который летом станет свободным агентом

Определились основные претенденты на Белотти, который летом станет свободным агентом
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Нападающий «Торино» Андреа Белотти с большой долей вероятности сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Футболист не может договориться о продлении контракта с «быками» и имеет ряд вариантов для продолжения карьеры, информирует Calciomercato.

Согласно сведениям источника, интерес к Белотти проявляют «Милан», «Интер», «Наполи», «Аталанта» и «Фиорентина». Каждый из этих клубов хочет воспользоваться шансом бесплатно подписать Андреа.

28-летний Белотти выступает за «Торино» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне итальянский форвард забил два гола и отдал одну голевую передачу в девяти матчах чемпионата страны. Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн. Летом 2021 года Белотти в составе национальной сборной стал чемпионом Европы. «Торино» набрал 25 очков в 19 турах итальянской Серии А и идёт на 11-м месте в турнирной таблице.

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