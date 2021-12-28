Захарян: «Зенит» особо ничем не удивил

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился впечатлениями от встречи с «Зенитом» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

«У нас сильная команда, тренер привнёс своё видение в нашу игру. С тем подбором игроков, который есть сейчас у «Динамо», мы должны быть наверху.



Удивил ли чем-то «Зенит»? Особо ничем. Было понятно, что мяч будет в основном у них. В «Зените» собраны классные мастера», — сказал Захарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Московское «Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).