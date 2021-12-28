«Торонто» хочет пригласить Белотти

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может перейти в «Торонто». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.



По информации инсайдера, клуб связался с итальянцем, ему готовы предложить крупный контракт. «Торино» готов платить форварду больше, чем он получает сейчас.

28-летний Белотти выступает за «Торино» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне итальянский форвард забил два гола и отдал голевую передачу в девяти матчах чемпионата страны. Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн. Летом 2021 года Белотти в составе национальной сборной стал чемпионом Европы. «Торино» набрал 25 очков в 19 турах итальянской Серии А и идёт на 11-м месте в турнирной таблице.

Ранее стало известно, что Андреа Белотти может пополнить ряды миланского «Интера».