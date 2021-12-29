Шмейхель рассказал, как отразил пенальти в исполнении Салаха

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель рассказал, как ему удалось отразить удар Мохамеда Салаха с пенальти во время матча 20-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:0).
«Это очень важная победа. Теперь нам нужно отдохнуть и двигаться дальше. Я не изучал, как бьёт пенальти Салах. У меня было предчувствие, и я доверился ему. Иногда вам нужно немного удачи. У нас не было этого в матче с «Манчестер Сити», однако нам повезло сегодня», — приводит слова Шмейхеля BBC.
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«Ливерпуль» набрал 41 очко в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер» (25) находится на 9-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.
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