Романцев: если Карпин почувствует, что Дзюба искренне хочет помочь, то протянет руку

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказал мнение по поводу возможного возвращения нападающего Артёма Дзюбы в сборную России.

«Для Карпина победа команды важнее личных амбиций. Если Валера почувствует, что Артём искренне хочет помочь сборной, что для него, как и для других, это дело чести, то примет нужное решение и протянет руку.

Посмотрите, какие места наш футбол сейчас занимает в мировом рейтинге, и всё поймёте сами. И кто же в нём выше нас — Сенегал, Тунис, Украина, Иран? Печально… Можно сколько угодно говорить о программах развития футбола, о строительстве новых стадионов, появлении полей, но статистику не обманешь. Ведь в ней учтено и выступление на последнем Евро, и провалы в клубных европейских турнирах. А это говорит о том, что, к сожалению, сегодня мы не обладаем достаточным набором хороших футболистов. И зачастую во многих клубах на ведущих ролях иностранцы. Увы, но последний массовый спрос за рубежом на наших ребят был после Евро-2008. Грустно, но факт», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

Ранее Дзюба заявил, что хотел бы вернуться в состав сборной России по футболу. Напомним, стыковой матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Эта игра также станет домашней. Национальная команда, которая пройдёт обе стадии, попадёт в основной раунд мундиаля. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.