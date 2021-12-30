Лука Йович заразился коронавирусом. Он — пятый заболевший в клубе за неделю

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Сербский футболист стал пятым заболевшим ковидом в мадридском клубе за эту неделю. Недавно положительные результаты тестов на коронавирус были выявлены у вратаря Тибо Куртуа, полузащитников Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинга, а также у нападающего Винисиуса Жуниора.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились семь футболистов «Барселоны», а в основной команде «Валенсии» зафиксировано четыре случая заражения COVID-19.
Мадридский «Реал» набрал 46 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят «Севилья» (38) и «Бетис» (33). Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».
- 30 декабря 2021
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