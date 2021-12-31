Болельщики «Ахмата» признали гол Уткина в ворота «Рубина» лучшим в году

Болельщики грозненского «Ахмата» определились с лучшим голом команды в 2021 году.

«На нашей странице «ВКонтакте» завершилось голосование по выбору лучшего гола футбольного клуба «Ахмат» в первой части сезона. Большинство болельщиков проголосовало за гол Даниила Уткина со штрафного в ворота «Рубина» (47%). На второй строчке — гол Артема Поляруса «Локомотиву» (28%). На третьей строчке — гол Виталия Лысцова «Ростову» (17%)», — говорится в сообщении, опубликованном в «инстаграме» грозненского клуба.

Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков в 18 турах. «Динамо» (36) находится на втором месте в национальном первенстве. «Ахмат» с 27 очками располагается на седьмом месте в чемпионате России.