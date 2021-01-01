В «Ювентусе» выявлены два заболевших коронавирусом накануне встречи с «Наполи»

Пресс-служба туринского «Ювентуса» на официальном сайте клуба объявила о заболевании коронавирусом двух футболистов – 25-летнего бразильского хавбека Артура и 31-летнего вратаря Карло Пинсольо.

Отмечается, что вышеупомянутые игроки уже выполняют все необходимые правила и были помещены на изоляцию в соответствии с действующим протоколом по охране здоровья.

Матч между «Ювентусом» и «Наполи» в 20-м туре чемпионата Италии запланирован на 6 января в Турине на стадионе «Альянц – Ювентус», начало матча – в 22:45 мск.

После 19 туров чемпионата Италии «Наполи» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От лидирующего «Интера» команда отстаёт на 7 очков. «Ювентус» находится на пятом месте, набрав 34 очка.