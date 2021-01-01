«Уотфорд» — «Тоттенхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 1 января, состоится матч «Уотфорд» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Тоттенхэм».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Роберт Джонс. Ему будут помогать ассистенты Ричард Уэст и Николас Холтон. Резервный рефери – Крейг Поусон.
«Тоттенхэм» набрал 30 очков в 17 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (13) находится на 17-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (50), который является также действующим чемпионом Англии.
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