«Уотфорд» — «Тоттенхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 1 января, состоится матч «Уотфорд» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Тоттенхэм».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Роберт Джонс. Ему будут помогать ассистенты Ричард Уэст и Николас Холтон. Резервный рефери – Крейг Поусон.



«Тоттенхэм» набрал 30 очков в 17 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (13) находится на 17-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (50), который является также действующим чемпионом Англии.

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