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Защитник «Барселоны» Юмтити сдал отрицательный тест и вернулся к тренировкам

Защитник «Барселоны» Юмтити сдал отрицательный тест и вернулся к тренировкам
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Французский футболист Самуэль Юмтити вернулся к тренировкам в испанской «Барселоне». Тест на коронавирус 28-летнего футболиста показал отрицательный результат, поэтому специалисты разрешили игроку вернуться к тренировкам с командой. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны» в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Юмтити принял участие в одном матче испанской Ла Лиги. Контракт защитника истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского игрока в € 2 млн. Ранее сообщалось, что интерес к Юмтити проявляет английский «Ньюкасл».

Ближайший матч «Барселона» проведёт в рамках 19-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» завтра, 2 января. Подопечные Хави занимают в турнирной таблице седьмое место с 28 очками в 18 матчах.

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